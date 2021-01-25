Dominion Oy Sayma Sistemleri, kendilerini "hile yapmakla" suçlayan Trump'ın avukatı Giuliani'ye dava açtı
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Dominion Oy Sayma Sistemleri, kendilerini "hile yapmakla" suçlayan Trump'ın avukatı Giuliani'ye dava açtı

25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Dominion Oy Sayma Sistemleri, kendilerini

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "hile" karıştırmakla suçlanan Dominion Oy Sayma Sistemleri, eski Başkan Donald Trump'ın Avukatı Rudy Giuliani'ye 1,3 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "hile" karıştırmakla suçlanan Dominion Oy Sayma Sistemleri, eski Başkan Donald Trump'ın Avukatı Rudy Giuliani'ye 1,3 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Dominion Oy Sistemlerinin Washington DC'deki federal mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde, Giuliani'nin seçimlere hile karıştırıldığına dair kendilerine "mesnetsiz" suçlamalarda bulunduğu belirtildi.

Şirket, "karalama" nedeniyle Giuliani'den 1,3 milyar dolarlık tazminat talebinde bulundu.

3 Kasım'daki seçimleri kaybeden Trump ve ekibi Dominion sistemlerinin kullanıldığı eyaletlerde, oy sonuçlarının "manipüle" edildiğini ve bu sistemin güvenilir olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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