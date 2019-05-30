Dominik'te gıda deposunda gaz patlaması: 6 yaralı

Dominik Cumhuriyeti 'nde bulunan bir gıda deposunda doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada, deponun üst katındaki apartman dairelerinde oturan 6 kişinin yaralandığı belirtildi.





Patlama, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti San Domingo'da, yerel saat ile 7: 15'te Abraham Calazacón caddesinde bulunan bir gıda deposunda meydana geldi. Yerel medya, patlamanın meydana geldiği deponun üst katında ikamet eden 6 kişinin yaralandığını; 6 kişiden 2'sinin vücutlarının yüzde 90 oranında yandığını belirtirken; yaralananlar arasında 2 çocuğun da bulunduğunu duyurdu. Ayrıca, patlamanın meydana geldiği deponun yanında bulunan otelde kalan lardan bazılarının da ufak sıyrıklarla kurtulduğu duyuruldu.





Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, binanın duvarlarında kırıklar ve dökülmeler olduğunu tespit ettiği; çevredeki yerleşim yerlerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA