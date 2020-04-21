Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
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Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 245'e, Orta Amerika ülkesi Panama'da ise 136'ya yükseldi.

21.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:00
Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 245'e, Orta Amerika ülkesi Panama'da ise 136'ya yükseldi.

Dominik Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 245'e, vaka sayısının ise 80 artarak 5 bin 44'e ulaştığını açıkladı.

Halkın alınan tedbirlere yeterince uymadığını vurgulayan Cardenas, hükümete daha agresif ve sıkı önlemler alma çağrısında bulundu.

Dominik'te hükümet, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.

Panama'da ölü sayısı 136'ya çıktı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Panama'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 kişi artarak 136'ya, vaka sayısı 191 artarak 4 bin 658'e ulaştı.

Öte yandan ülkede 23 Mart'ta başlatılan uçuş yasağı 22 Nisan itibarıyla 30 gün daha uzatıldı.

Kaynak: AA

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