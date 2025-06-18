Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, hem grup sıralaması hem de genel tablo açısından belirleyici olacak. Bu nedenle "Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu da büyük ilgi görüyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde sahaya çıkıyor. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 19:30'da başlayacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Kadın Milli Takımımız, toplam 12 maç oynayacağı grup aşamasında Çin, Türkiye ve Hollanda'da sahne alacak. İlk 8'e kalan takımlar Polonya'da 23-27 Temmuz tarihleri arasında finallerde mücadele edecek.

1. Hafta – Çin / Pekin

4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. Hafta – Türkiye / İstanbul

18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. Hafta – Hollanda / Apeldoorn

9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)