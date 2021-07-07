Dominik Cumhuriyeti'nden, Haiti ile sınırlarını kapatma kararı

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti ile sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Haiti ile sınırlarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında dünün erken saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından suikasta uğramıştı. Haiti Başbakanı Claude Joseph yaptığı açıklamada, saldırıda Başkan Moise'nin ve eşi Martine Marie Etienne Moise'nin yaralanmalarının ardından kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini duyurmuştu. Joseph, "Başkan yaralandı ve yaralarına yenik düştü" ifadelerini kullanmıştı. Düzenlenen kanlı suikastın ardından Dominik Cumhuriyeti'nden ise konuya ilişkin sert karar geldi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader yaptığı açıklamada, üst düzey askeri komutanlarını çağırarak bir acil durum toplantısı düzenlediğini kaydetti. Toplantı sırasında, bu gibi durumlar için var olan bir acil durum plan ve protokolün etkinleştirilmesini koordine ettiğini bildiren Abinader, Moise'nin öldürülmesi nedeniyle Haiti ile sınırların kapatılmasını ve sınır hattı boyunca askeri gözetim ve güvenlik eylemlerinin acilen güçlendirilmesini emrettiğini duyurdu. - SANTO DOMINGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı