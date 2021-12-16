Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde küçük uçağın düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, başkent Santa Domingo'daki Las Americas Havalimanı'na acil iniş yapmak isteyen uçağın düştüğünü bildirdi.
Düşen uçakta bulunan 7'si yolcu, 2'si mürettebattan olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.
Uçağın, Dominik Cumhuriyetine bağlı La Isabela Uluslararası Havalimanı'ndan ABD'nin Florida eyaletine gitmek için havalandığı bilgisine ulaşıldı.
Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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