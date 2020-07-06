Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle ertelenen başkanlık seçimlerinin ilk turu yapıldı
SANTO Karayip ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu dün yapıldı.
SANTO Karayip ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu dün yapıldı.
Seçim sonuçları henüz açıklanmazken, sandık çıkış anketleri Modern Devrimci Parti (PRM) adayı Luis Abinader'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.
İktidardaki Dominik Kurtuluş Partisi (PLD) adayı, eski Kamu İşleri Bakanı Gonzalo Castillo, anketlerde Abidaner'in adından ikinci sırada yer alırken, eski Başkanlardan Halkın Gücü (FP) Partisi adayı Leonel Fernandez üçüncü sırada yer alıyor.
52 yaşındaki iş adamı Abinader'in seçimi kazanması halinde 2004 yılından bu yana tüm seçimleri kazanan PLD'nin iktidarı sona ermiş olacak.
Devlet Başkanı Danilo Medina, görev süresinin iki dönemle sınırlı olması sebebiyle seçimlerde aday olamamıştı.
Mayısta yapılaması planlanan seçimler, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 Temmuz'a ertelenmişti.
İlk turda herhangi bir aday oyların yüzde 50'sini kazanamazsa seçimin ikinci turu 26 Temmuz'da yapılacak.
Yeni devlet başkanı 16 Ağustos'ta göreve başlayacak.
10,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 37 bin 425 Kovid-19 vakası görülürken 794 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA