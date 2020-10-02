Dominik Cumhuriyeti'nde 32 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen narkotik operasyonunda, 32 milyon dolarlık (248 milyon TL) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen narkotik operasyonunda, 32 milyon dolarlık (248 milyon TL) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde Santo Domingo eyaletinin Boca Chica ilçesindeki limanda düzenlenen narkotik operasyonunda, 673 plastik torbada uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamada, uyuşturucunun piyasa değerinin 32 milyon dolar olduğu ifade edildi. Uyuşturucuların, kakao yüklü konteynerler içerisinde bulunduğu ve Avrupa'ya götürülmek üzere hazır olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı