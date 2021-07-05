Dominik Büyükelçisi Lora, Nevşehir Belediye Başkanı Savran'ı ziyaret etti

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lora, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir'de Belediye Başkanı Mehmet Savran'a ziyarette bulundu.

Dominik Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Ünal İkizoğlu ve büyükelçilik yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Lora, Nevşehir'in tarihi, turizm ve tarım potansiyeli ile çok önemli bir kent olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Lora, Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin yurt dışında en çok bilinen turizm bölgelerinden olduğunu ifade etti.

Savran ise Lora ve beraberindeki heyeti konuk etmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, heyete Kapadokya bölgesi ve Kayaşehir hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü