Dominic Thiem sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak
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Dominic Thiem sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak

Dominic Thiem sakatlığı nedeniyle Wimbledon'a katılamayacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Tek erkeklerde dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu.

Tek erkeklerde dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekildiğini duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 27 yaşındaki tenisçi, sağ el bileğindeki sakatlığın tahmin edilenden daha ciddi boyutta olduğunu ve tedavisinin doktorlar tarafından uygun bulunan zamana kadar devam edeceğini belirtti.

Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa uzanarak kariyerinin ilk grand slam zaferini elde eden Thiem, sakatlığı nedeniyle 28 Haziran'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yer alamayacak. Mallorca Açık turnuvasında Fransız Adrian Mannarino ile hafta içi yaptığı maç sırasında sakatlanarak organizasyondan çekilen Dominic Thiem'in, kortlardan en az 5 hafta uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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