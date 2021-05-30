Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
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Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem, ilk turda elendi.

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem, ilk turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan Avusturyalı Thiem, dünya 68'incisi İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.

Andujar, toplam 4 saat 28 dakika süren mücadeleyi 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.

2018 ve 2019 yıllarının finalisti Thiem'i eleyen İspanyol tenisçi, günün sürprizine imza attı.

Turnuvada tek kadınların 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova da ikinci tura yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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