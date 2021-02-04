Dominic Ongwen: 14 yaşında asker yapılan ve Uganda'da işlediği savaş suçlarından hüküm giyen isyancı lider

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uganda'da kaçırılarak 14 yaşında "çocuk asker" olmaya zorlanan ve daha sonra Lord'un Direniş Ordusu (LRA) örgütünün liderlerinden olan Dominic Ongwen'in, savaş suçları işlediğine hükmetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uganda'da kaçırılarak 14 yaşında "çocuk asker" olmaya zorlanan ve daha sonra Lord'un Direniş Ordusu (LRA) örgütünün liderlerinden olan Dominic Ongwen'in, savaş suçları işlediğine hükmetti. Mahkemeye göre Ongwen ayrıca, insanlığa karşı suç işledi. Ongwen'in cezası daha sonra açıklanacak.

Avukatları ve bazı insan hakları örgütleri, kaçırılarak asker olmaya zorlanan Ongwen'in, çocukken işlediği suçlardan sorumlu tutulamayacağını, yaşananlardan LRA'nın sorumlu olduğunu savunuyordu.

Ancak Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi aksi yönde çok güçlü kanıtlar olduğunu ve Ongwen'in saldırıları bizzat planladığını açıkladı.

6 Aralık 2016'da açılan dava, 4 yıl sürdü. Uganda'da merkezi hükümete karşı savaşan LRA'ya bağlı Snia Tugayı'nın eski komutanı olan Ongwen, kendisine yöneltilen 70 suçtan 61'inden hüküm giydi.

Örgütün kurucusu Joseph Kony'nin "sağ kolu" olarak görülen Ongwen, 2002-2005 yılları arasında çok sayıda çocuğu şiddete teşvik etme cinayet, cinayete teşebbüs, tecavüz ve yağmadan da suçlu bulundu.

18 yaşında 'binbaşı' yapıldı

1975 yılında Uganda'nın kuzeyindeki Amuru bölgesindeki bir köyde doğan Dominic Ongwen, 1988 yılında okula giderken LRA tarafından kaçırıldı. Çocuk asker olmaya zorlanan Ongwen, Uganda ordusuna karşı savaşması için eğitildi.

Örgüt içinde hızla yükselen Dominic Ongwen'e, 18 yaşında "binbaşı" rütbesi verildi, 20'li yaşlarda da, 4 LRA tugayından biri olan Snia Tugayı'nın komutanlığına getirildi. Ongwen aynı zamanda, örgütün askeri stratejisini belirleyen 4 kişilik komitede yer aldı.

Uganda'nın kuzeyinde Joseph Kony tarafından 1987 yılında kurulan LRA, on binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgeleri terk etmesine neden olan örgüt, çocukları asker veya seks kölesi yapmak veya organ ticareti amacıyla binlerce çocuğu kaçırmakla da suçlanıyor.

Kendisini "peygamber" ilan eden örgütün lideri Kony, İncil ve 10 Emir'i temel alan bir devlet kurmak istiyordu.

Uganda hükümeti, 2003 yılında, Lahey'deki mahkemeye LRA hakkında soruşturma açılması için başvurdu.

Mahkeme, 1 yıl sonra LRA'nın üst düzey 5 yetkilisi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Uzun süre kaçak yaşayan Ongwen, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde resmi makamlara teslim oldu ardından da Lahey'e gönderildi.

Ongwen, 2015 yılından bu yana Lahey'deki özel cezaevinde tutuluyor.