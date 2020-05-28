Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş...

İngiltere'de Durham polisi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kentteki ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı.

Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş...
28.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:25

İngiltere'de Durham polisi sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kentteki ailesini ziyaret eden Başbakan Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in kısıtlamalarla ilgili kuralları ihlal etmiş olabileceğini açıkladı. Johnson'ı zor durumda bırakan Cummings istifa etmemişti.

Cummings'in ailesini ziyaret ettiği Durham'daki polis yetkilileri, "onun sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiklerine dair bir veri bulunmadığından", bunun "hafif bir ihlal" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Durham polisi, Cummings'in eşi ve çocuğuyla Londra'dan Durham'a yolculuğunun yasal sınırlar içinde olduğunu ancak Cummings'in daha sonra Durham'dan da Barnard Şatosu bölgesine gitmesinin "polis müdahalesi gerektirebilecek" özellikte olduğunu belirtti. Ancak polis bu konuda bir işlem yapılmayacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise "konunun kapanmış kabul edildiği" belirtildi.

Ancak muhalefetteki İşçi Partisi ile İskoçya Ulusal Partisi'nin yanı sıra 40 civarında Muhafazakar Partili milletvekili de Cummings'in istifa etmesini ya da görevden alınmasını istiyor.

Milyonlarca kişi tüm zorluklara rağmen kısıtlamalara uyarken Cummings'in seyahat etmesi eleştiriliyor ve hükümetin verdiği mesajı zayıflattığı belirtiliyor.

Cummings, koronavirüs belirtileri gösteren eşi ile birlikte kendilerini karantinaya almak üzere Londra'dan 430 km uzaktaki Durham'a ve iki hafta sonra da Durham'dan 80 km uzaktaki Barnard Castle'a gidişinin "makul" ve yasal olduğunu belirtmiş ve pişman olmadığını ifade etmişti.

Başbakan Johnson da danışmanını desteklemiş ve hakkında soruşturma açmayı reddetmişti.

Dominic Cummings'in sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu bir dönemde, ailesiyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar, İngiltere'de son günlerde gündemde.

Cummings, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Londra'dan Durham'a gitmesinden dolayı pişman olmadığını ve istifa etmeyeceğini söylemiş ve özür dilememişti.


haberler.com/haber/2020/05/28/dominic-cummings-ingiltere-de-polis-basbakan-2-13268910_o.jpg"/>


Johnson: Kısıtlamalar biraz daha hafifletilecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, bazı kısıtlamaların biraz daha hafifletileceğini açıkladı.

Boris Johnson, bugün düzenlediği günlük bilgilendirme toplantısında, koronavirüs nedeniyle görülen can kayıplarının 7 günlük hareketli ortalamasının 256'ya gerildiğini, bu sayının salgının zirve noktasına ulaştığı Nisan ayı ortasında 687 olduğunu belirtti.

Johnson, "Bugüne kadar birlikte elde ettiğimiz kazanımların tamamını bir anda kenara atamam ve atmayacağım. Dolayısıyla yaptığımız değişiklikler de sınırlı ve temkinli olacak" dedi.

Johnson, iki yaş grubu için daha okullarda eğitimin Pazartesi'den itibaren başlayacağını ve 15 Haziran'dan itibaren otomobil bayi gibi bazı perakende satış noktalarının açılacağını duyurdu.

Açık alanda 6 kişi toplanabilir

Johnson, kamuya açık alanlarda ve bahçe gibi özel açık hava alanlarında toplanmasına izin verilen kişi sayısını da altıya yükselttiklerini bildirdi.

Aynı evde yaşamayan kişiler bir araya geldiğinde 2 metrelik sosyal mesafe kuralları geçerli olacak.

Johnson, "İngiliz halkına verdiğimiz, attığımız ve atacağımız tüm adımların verilere ve bilimsel tavsiyelere uygun olacağı taahhüdünü yinelemek istiyorum" dedi ve bazı bölgelerde salgının yayılma hızının yeniden artması halinde gerekli önlemlerin tekrar devreye alınacağını vurguladı.

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da virüsü bulaştırma katsayısı olarak bilinen R0 sayısının şu anda 0,7 ile 0,9 aralığında olduğunu söyledi.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın Haber
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu Haber
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı Haber
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı Haber
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi Haber
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Dominic Cummings: İngiltere'de polis Başbakan Johnson'ın başdanışmanının kısıtlamaları ihlal etmiş... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 21:25:29. #1.15#
title