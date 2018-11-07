- Domenico Tedesco: "Güzel bir maç çıkardık"

GELSEN KİRCHEN - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray bugün Schalke 04 ile oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Schalke 04 teknik direktörü Domenico Tedesco basın mensuplarına maçı değerlendirdi.

Karşılaşmada başarılı olduklarını söyleyen Schalke 04 Teknik direktörü Domenico Tedesco "Şanslıydık ve iyi başladık. Galatasaray'a çok bir imkan tanımadık. İkinci yarı 2-3 pozisyona daha girdik. Galatasaray taktiksel bir şey yapmaya çalıştı. Bu açıdan o konuda da etki yaratamadılar. Tamamen oyunumuzu sürdürdük. Oyun biraz daha yavaşlamış olsa bile güzel bir maç çıkardık. Serdar Aziz ve Onyekuru ilk maçta oynamamıştı. Kıvrak oyuncuları var. Prese karşı oyun yapabiliyorlar. Benim açımdan iyi bir takım ve maç umduğum gibi oldu." dedi.