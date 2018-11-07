Domenico Tedesco: "Galatasaray'ı Tahmin Ediyorduk"

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'a karşı başarılı bir maç çıkardıklarını ifade ederek, "Çok güzel ve başarılı bir maç çıkardık. Şampiyonlar Ligi'nde sıkı maçların geçeceğini biliyorduk. Şanslıydık. Güzel başladık. İlk yarının sonuna doğru biraz daha derin durduk. Galatasaray'a fazla bir imkan tanımadık. İkinci yarı 2-3 pozisyona daha girdik. Galatasaray taktiksel bir şey yapmaya çalıştı. Bu açından o konuda da etki yaratamadılar. Tamamen oyunumuzu sürdürdük. Oyun biraz daha yavaşlamış olsa bile güzel bir maç çıkardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

"TAKIMIM ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Oyuncularının her zaman iyi çalıştığını belirten Tedesco, "Bu konuda bir şeyler söylemek zor. Tabii ki kendimizi mükafatlandırdık, 2 gol attık. Takımım çok iyi çalışıyor. Sadece geçen cumartesi gününden beri değil. Ondan öncede iyi çalıştılar. Oyuncular için de çok güzel, verimli oldu. Oyuncular içinde bir motivasyon oldu 2 gol atmak. Gol atma konusunda şunu söyleyebilirim. Antrenör olarak bazen bu konuda fazla bir şey yapamıyorsunuz, akışına bırakıyorsunuz. Ancak çok çalıştık. Antrenmanlarda ufak kalelerde çalışmalarımız oldu. Tabii ki maçtan maça taktiksel olarak yaklaşıyoruz. Her maç rakip farklı. Farklı rakiplere göre, farklı taktiksel oyuncuları yerleştiriyoruz. Bu açıdan antrenörler tabii ki bir şeyler yapabilir. Mükafatlandırmak, golleri beraberinde getirecektir." şeklinde konuştu.

"BİZ TAKIM OLARAK HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takım olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Tedesco, "Sane gittikçe iyileşiyor. Benjamin Stambouli gibi oyuncularda olan olanaklar onda yoktu. Ama gitgide iyileşiyor. Embolo, forvet olarak savunmaya yardım etmesi, zordu onun için. Bu açıdan bakarsak o konuda geliştirmesi gerekiyor kendisini. Bunu daha çok iyileştirdiğini görüyoruz. İsteriz ki kafayla bir gol atsın, standart bir gol atsın dedi. 5 kez kaybetmemiz, kötü olduğumuzu göstermiyor. Ancak kazanmamız da iyileştiğimizi göstermiyor. Daha da iyiye gidecek. Biz takım olarak her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Video analizler yapıyoruz. Oynamayan oyuncularla yarın çalışacağız. İyi bir gidişat var. Oyuncularımızın güven gittikçe kendine geliyor. Nabil Bentaleb iyileşiyor. Bu bizim için çok önemli. Geri adım atmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Gidişat benim açımdan iyidir." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN İLK MAÇTAN DAHA İYİ OLACAKLARINI TAHMİN EDİYORDUK"

İstanbul'da oynanan ilk maçtan daha iyi bir Galatasaray'ın karşılarına çıkacağını beklediklerini söyleyen Tedesco, "İlk maçtan daha iyi olacaklarını tahmin ediyorduk. Serdar Aziz ve Onyekuru oynamamıştı ilk maçta. Kıvrak oyuncuları var. Prese karşı oyun kurabiliyorlar. İyi bir takım benim açımdan. Umduğum gibi de oldular." dedi.