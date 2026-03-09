Domenico Tedesco: "Bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ben tamamen bütün kalbimle, odağımla Fenerbahçe için buradayım. Bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Samsunspor karşısında yenilen gollerle ilgili Tedesco, "Bize karşı gol atmak kolay. Sadece orta yapmanız yeterli. Hem ortayı engelleyemiyoruz hem adama adama markajı yapamıyoruz. İçinde bulunduğumuz durum bu. Çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor. Yarın analizimizi yapacağız. Bizim de saha içinde belli prensiplerimiz var. Rakip orta yaptığı zaman arkanızı dönmemeniz gerekiyor. Eğer arkanızı dönerseniz rakip ters ayağıyla orta açabilir. Kısa adımlar atmanız gerekiyor. Topun bacaklarınız arasından geçmesine izin vermemeniz gerekiyor. Her maç 3-4 gol atıyoruz ama gol de yiyoruz. Bugün ben bile oynasam orta geldiğinde gol atabilirdim. Bazen konuşmak yeterli olmuyor. Üzerinde hala çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Son 4 maçta 3 galibiyetimiz var, ortam cenaze gibi"

Takımın mücadelesine dikkat çeken İtalyan teknik adam, son maçlarda alınan sonuçlara rağmen olumsuz hava olduğunu söyledi. Tedesco, "Böyle galibiyetler takıma çok fazla enerji verir. Benim hissiyatım bu. Son 4 maçımıza baktığınızda 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Ortama baktığınızda cenaze gibi. Bazı oyuncuların uyanması gerekiyor. Bu anlamda kabarık isim listesi verebilirim. Bugün de galip geldik. İlk yarıda takımın performansı iyi değildi. Onlara karşı bu sezon 3 maç yaptık. Deplasmanda berabere kaldık, Süper Kupa'da yendik. Bugün de galibiyet aldık. Rakibin oyuncularına baktığınız zaman fena oyuncular da değil. 6 numaraları Fenerbahçe'de oynayabilir, forveti Fenerbahçe'de oynayabilir. Van Drongelen bugün tüm hava toplarını aldı, ikili mücadeleleri kazandı. Hala hayattayız ve takımın mücadelesinden dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum"

Matteo Guendouzi'nin 3. gol sonrası tel örgülere çıkması sebebiyle sarı kart görmesi ve Galatasaraylı oyuncunun benzer harekette kart görmemesinin hatırlatılması üzerine Tedesco, "Bizler iki takım için de kuralların aynısının uygulanmasını istiyoruz. Fenerbahçe en çok sarı kart gören takım. Gerçekten inanılmaz. Süper Lig'de en azından değerlendirmelisiniz. Bu akşam biraz ateşliyim. Önümüzdeki hafta maçta kulübede Tedesco olmayacak, Jr. Tedesco olmayacak, Emir olmayacak. Herkes için kurallar aynı olmalı. Bizler adil muamele istiyoruz. Antalya'da gördünüz çok net penaltıydı. Ferencvaros maçı ve Plzen'de aynı. Bizler bütün bunlara karşı hayattayız. Ben her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum, lütfen" dedi.

"Bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak"

Tedesco, isminin transfer dedikodularında anılmasına yönelik soruya, "Her zaman yüksek motivasyona sahibim. Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe ailesi içinde olmak bir ayrıcalık. Genel olarak bahsedilen şeyleri okumadım, okumuyorum. Ben tamamen bütün kalbimle, odağımla Fenerbahçe için buradayım. Bütün odağım bu sezon takımla birlikte büyük şeyler başarmak" yanıtını verdi.

"Domine olmaktansa maçları kazanmak istiyorum"

Maçları domine ettiklerini vurgulayan Tedesco, "Göztepe maçını domine etmiştik ama 1-1 berabere kaldık. Ben de domine etmeyi istiyorum. Güçlü oynadığımız zamanlarda da 9 hücumcu koyuyorum. Ben domine olmaktansa maçları kazanmak istiyorum. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Ama cenaze ortamı var. Milan yok, Alvarez yok, Semedo yok, Talisca yok. Başka takımlardan 4 oyuncu çıkarın o zaman görürüm kim dominant oynayabiliyor. Biraz realist olmamız gerekiyor. Kazandığımız için mutlu olmamız gerekiyor" dedi.

"Devre arasında herkes ceset gibiydi"

Fenerbahçe taraftarının Kadıköy'deki son maçlarda duygu değişikliği yaşadığının söylenmesi üzerine Tedesco, şu değerlendirmeyi yaptı: "Mesajım şu, takımımın devre arasındaki görüntüsü hoşuma gitmedi. Kaybederken de iyi modu görmek isterim. Kazandığınız zaman otomatik olarak modunuz iyi oluyor. Devre arasında herkes ceset gibiydi. Benim inancıma göre biz 4 başlı canavar gibiyiz. Bir başı keserseniz, 3 başınız kalır. Bazen o kesilen baştan yenisi çıkar. Bizler namağlubuz bunun da belli sebepleri var. Kadıköy'de nedense zorluk yaşıyoruz. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Öz güvenli olmamız gerekiyor. Dominant olmamız için de topa sahip olmamız gerekiyor. Saha içinde oyuncular titrese topu ayağından çıkarmak ister, bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum bu. Sadece 89 dakika değil. İnanca sahip sadece ben olursam bunun bir anlamı yok herkesin inanması gerekiyor. Aldığımız galibiyette herkesin ne kadar inanması gerektiğini gördük."

"Elimizde bulunan oyuncularla bizim sistemimiz 4'lü"

Domenico Tedesco, bugünkü karşılaşmaya 3'lü savunma hattıyla çıkmasının hatırlatılması üzerine sebebini şöyle aktardı:

"Bizler zaten 31 maçı 4'lü savunma ile oynadık. Eksik oyuncular nedeniyle 3'lü oynamaya mecbur kaldık. Nottingham Forest ve Gaziantep maçlarında çok iyi performans sergiledik. 3'lü oynadığınızda rakibin baskı yapması kolaylaşıyor. Kanat beklerin savunma hattına yaklaşması gerekiyor. Bugün Archie ve Musaba'dan bunu istedik. Tomasson ve Mendes çok iyi oynadı ve takım markajı yaptılar. İkinci yarı değiştirdik sistemi. Matteo da bugün sahaya karakter koydu. Sürekli top taşıdı. İsmail, Yiğit ve Efe'nin katkıları harikaydı. 4'lü savunmaya döndük ve işler doğru gitti. Elimizde bulunan oyuncularla bizim sistemimiz 4'lü." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı