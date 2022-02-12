Domenec Torrent'ten şaşırtan tercihler! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de dibe vuran ve küme düşme potasıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçı da kazanamayan Domenec Torrent, ilk galibiyetini Hikmet Karaman'a karşı almak için sahada.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis.

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Mert, Carole, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Emrah, Bertolacci, Gavranovic

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