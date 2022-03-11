"Kerem sürekli öğrenmek istiyor"

" Barcelona'yı sıkıştırmaya ve onlara alan vermemeye çalıştık"

Önümüzdeki hafta oynanacak olan rövanş karşılaşmasında mücadele edeceklerini belirten Domenec Torrent, "Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece biraz avantaj elde etmiş olduk. Bu, burada bitmeyecek. Rövanş karşılaşması çok önemli. Düşüneceğiz, analiz edeceğiz. Barcelona'nın bizden üstün yanlarını kısıtlamak istiyoruz. Yapmamız gereken mücadele etmek. Bu maçın ardından evimizde oynayacağız ve bu açık bir sonuç. Burada biz, değişiklikleri gördük. Takım halinde beraber oynamamız lazım, bunu bugün başardık. Kazanmak zorundayız. Bunu da yapmak istiyoruz. Taraftarımız bize yardımcı olacak. Turu geçmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.