Domenec Torrent, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet