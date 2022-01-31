Domenec Torrent'in amacı uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştırmak

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, uzun yıllar sarı-kırmızılı takımda kalmayı amaçladığını söyledi.

İspanyol teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde medya mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Torrent, Galatasaray'daki hedefleri, takımın ilk 3 maçlık performansı, Türk futbolu, yabancı oyuncu kuralı ve oyun anlayışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktörlerin bavulları sürekli hazır yaşadığını aktaran 59 yaşındaki teknik adam, "İşin gerçeği bu. Çünkü futbolda nedenlere değil, sonuca bakılır. Ben, 'Sezon öncesi çalışmayacağım takım almam.' diyordum ama bazı takımlara 'Hayır' diyemezsiniz. Galatasaray onlardan biri." diye konuştu.

Kendisinin birçok yabancı teknik adamdan farklı olduğunu dile getiren Domenec Torrent, "Amacım uzun yıllar burada kalmak. Doğru işler yapmak için çalışıyoruz. Uzun yıllar kalırsak kulüp de yaptığımız işlerden memnun biz de memnunuz demektir. Bazı yabancı teknik adamlar için çalıştığı yer fark etmez. 'Ha burada çalışmışım, ha şurada.' derler. Ben böyle değilim. Aidiyet hissederim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Spor Toto Süper Lig'de çıktıkları 3 maçı da kaybettiklerini hatırlatarak, "Şu anda bu kadar sıkıntı olmasına karşın kulübün bana karşı sıcaklığı çok güzel. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak, bir meydan okumadan ziyade, bir fırsat. Türkiye dışında Galatasaray'ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Türk futbolu, Türk takımı dediğinizde akla ilk Galatasaray geliyor. Başka kulüpler de var ama bilinen ilki Galatasaray. Bu kulüpten bahsettiğinizde bütün dünya tanıyor. Avrupa'da kupa kazanmış, 4 yıldızlı tek takım." şeklinde görüş belirtti.

"Kimse bizi kandırmadı"

Domenec Torrent, Galatasaray'a ilk 1 haftada 3 karşılaşmaya çıkacaklarını bilerek geldiklerini ve kimsenin kendilerini kandırmadığını söyledi.

Süper Lig'de öne geçmelerine rağmen mağlup oldukları Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarını değerlendiren Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelirken ne olduğunu, takımın 7 günde 3 maça çıkacağını biliyorduk. Kimse bizi kandırmadı. 7 günde 3 maç oynamak ideal bir başlangıç değil ama bunu biliyorduk ve kabul ettik. Sonrasındaki dostluk maçını unutabilirsiniz. Benim için oyun bile değil. Yoğun antrenmanlar üstüne bir maçtı. Elimizde sadece iki stoper ve bir 6 numara vardı. Farklı denemeler yaptık. Bartuğ'u sağ bekte, Taylan ve Omar'ı stoperde görmek istedik. Oynadığımız üç lig maçıyla ilgili basın toplantılarında konuştum. Hatayspor maçında 30-35 dakika iyi oynadık. Skoru 2-0 yapabilecek penaltıyı kaçırdık. İkinci yarı normal olmayan kontrataklarla karşılaştık. Rakibin ucu ucuna kazandığını söyleyebileceğimiz bir maçtı. Kasımpaşa maçında ilk yarının uzatmalarında beraberlik golünü yedik. Son gol de yine uzatmalarda geldi. Trabzonspor müsabakasında lidere karşı sonuç adil değildi. Son dakikalarda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçta maç elimizden kaydı. Futbol günün sonunda sonuçla alakalı. Biz oyunu analiz ediyoruz ama dışarıda neredeyse herkes skoru analiz ediyor."

"Galatasaraylı futbolcular bu durumdan çıkabilir"

Süper Lig'de 23. haftayı düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada bitiren Galatasaray'ın teknik direktörü, takımının bu durumdan çıkabileceğini belirtti.

Kaybettikleri söz konusu müsabakalarda eksik futbolcuları olduğunu dile getiren İspanyol teknik adam," Türkiye Ligi'nde önemli takımlar 6-7 yabancı ile oynuyor. Biz, 3 maçın ikisine 7 Türk futbolcuyla başladık. Hepsi de çok kaliteli. İki forvetimiz dışarıda. İsmail'i son maçta oynatmamamız koruma amaçlıydı. Fatih'i kullandık ama son maçta ve dostluk maçında hataları oldu. 'Burada sorunumuz.' var diyebiliriz. 9 numaralar, Babel, Feghouli farklı sebeplerle tam yararlanamadığımız isimlerdi ama bunların hiçbirinin bahane olarak algılanmasını istemiyorum. Galatasaray takımı, Galatasaraylı futbolcular bu durumdan çıkabilir. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." diye konuştu.

"Türk futbolu çok iyi"

Torrent, kısa süredir Türkiye'de olmasına rağmen Türk futbolunun iyi olduğu izlenimini edindiğini kaydetti.

Ligin 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa bir süredir buradayım. Aldığım his, Türk futbolunun çok iyi olduğu yönünde. İyi futbolcular olduğunu rakipleri incelerken gördüm. Teknik adamların da çok güzel fikirleri var. Son günlerde sıradaki rakibimiz Alanyaspor'u inceledik. Geriden çok güzel oyun kuruyorlar. 6-7 oyuncu kaleciyle çok iyi oynuyor. Sizi üstlerine çekip kontralara çıkıyorlar. Neyi, nasıl yapmak istediklerine dair çok net fikirleri var. Benim son 10-11 yıldır çalıştığım takımlarda da yapmak istediğim bu net düşünceyi oturtmak ama ne kadar zaman içerisinde? Bu, otomatik olmuyor. Işığı açıp kapatmak kadar kolay değil bu iş. Bir stil oluşturmak için zaman gerekiyor. Bir teknik direktör için sezon öncesi döneme sahip olmak çok önemli. Bunun bizde olmayacağını biliyorduk. Şu anda önceliğimiz oyuncularımızın rahat olacağı ve puan kazanacağı oyun. Gelecek sezon ise sezon öncesi kampını birlikte geçirerek oyuncularımızı yeni sisteme ikna edebiliriz. Zamanla ve antrenmanla oyuncuyu daha ikna etmek mümkün."

"Yabancı kuralı, milli takım için olumlu"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralının Türk Milli Takımı'na olumlu yansıyacağına inandığını söyledi.

Bu sezon ilk 11'de 3, gelecek sezon ise 4 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu olduğunun hatırlatılması üzerine 59 yaşındaki teknik adam, "Yabancı kuralını net biçimde biliyorum. 10'un üzerinde Türk oyuncumuz var. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynayabilecek kalitedeler. Önümüzdeki sezona, yeni kurala hazır olabilecek kadroya sahibiz. Seneye 4 Türk futbolcu oynatma zorunluluğu Türk Milli Takımı için olumlu. Genç Türk futbolcular daha çok oynama şansı bulacaklar." diye konuştu.

"Çok büyük bir baskı var"

Galatasaray'da çok büyük baskı olduğunu belirten Domenec Torrent, bu durumu doğal karşıladığını dile getirdi.

Torrent, oyun anlayışı, futbol felsefesi hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

"Çalıştığım takımlar içinde Barcelona, Bayern Münih, Manchester City başka bir çizgiydi ama New York City mesela o kadar üstün değildi. Orada zamanla çok güzel işler yaptık. Üç temel prensibim var; rakip topa sahip olduğunda ileride baskı, topu kaybettiğimizde geri çekilmemek ve çabuk geri kazanmaya çalışmak, rakip yarı sahada geri alırsak çok hızlı hücum; kendi yarı sahamızda geri alırsak, net resmi görene kadar topu tutmak. Ben ve ekibim tüm bunları sahada uygulatmaya çalışıyoruz. Hiçbir teknik direktör tanrı değil. İyi bir ekibi olması lazım. Oyuncuları ikna etmesi lazım. Hatlar arasını oynama özelliği olan futbolcular da olmalı. Galatasaraylı oyuncular durumun net şekilde farkında. Çok büyük bir baskı var. Galatasaray gibi büyük kulüplerde bu baskı doğal. Şu anda bir önemli nokta da o kadar gol yememek. Gol yemeden maç kazanmak istiyoruz."

"Son günlerde 30'un üstünde oyuncu gözlemledik"

Torrent, son günlerde transferle ilgili 30'un üzerinde futbolcu izlediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün İstanbul'a getirdiği Barcelona'nın İspanyol kalecisi Inaki Pena'nın gelecek vadeden bir file bekçisi olduğunu belirten Torrent, transfer çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Transfer bitmeden konuşmak istemiyoruz. Son günlerde 30'un üstünde oyuncu gözlemledik. Her gün farklı sebeplerden durumları değişti. Transfer gerçekleşene kadar konuşmam. İlk opsiyon benim için de kulüp için de Türk kaleciydi ama olmadı. İkincisi, bu kaleci (Pena) gelecek sezondan itibaren Ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olacak. Avrupa'nın en iyi genç kalecilerinden biri. 18, 19, 21 yaş altında milli takım forması giydi. La Liga'dan pek çok teklif geldi ama Barcelona hepsini geri çevirdi. Çünkü çok güveniyorlar. Barcelona'dan birçok insanla konuştuk. Kendisi de gelen tekliflerle değil, sadece Galatasaray'ın teklifi ile ilgilendi. Aklında birinci seçenek Galatasaray idi. Kaleci antrenörümüz 6-7 yıl onunla çalıştı. 22 yıl Barcelona'da çalışan bir antrenör. Önümüzdeki sezon birçok maçta onu Barcelona kalesinde göreceksiniz. 6 aylık konuşulmasının sebebi, gelecek sezon Barcelona'nın ona ihtiyacı olması. Muslera'nın durumunu, 1-1,5 aya oynayabileceğini bilerek geliyor. Buna rağmen bu meydan okumaya çıktı."

"Beklentim yüksek"

Torrent, futbolcularını ailesi gibi gördüğünü, kendisinin de onlara babalarıymış gibi yakınlık gösterdiğini söyledi.

Eşi ve çocuklarından çok futbolcularını gördüğünü anlatan Torrent, "Oyuncular benim ailem. Eşim ve çocuklarımdan çok onları görüyorum. Onlarla zaman geçiriyorum. Onlardan beklentim yüksek. Babalarıymış gibi yakın oluyorum, detaylara giriyorum. Bazen babalar da oğullarını beklentileri çerçevesinde zorlar. Ben hep böyle çalıştım. Sen onlara, onlar da sana bir şeyler katarsınız." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı kaza sonrası 13 aydır sahalardan uzak kalan sağ bek Omar Elabdellaoui'nin daha iyi duruma geleceğini kaydeden Torrent, "Omar, bir yıldır oynamıyor. Çok çok iyi antrenmanlar çıkarıyor. Fizik ve mental olarak çok iyi. Elbette bir ritim düşüklüğü fark ediliyor. Dostluk maçında o da çok yorgundu. Herkes öyleydi. Trabzonspor maçında verdikleri tepkileri göremedik. Zaten o gün bunu beklemek imkansızdı. Omar her antrenmanda ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. Vücuduna mabet gibi bakıyor. İki haftaya yüzde 100'e gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir soru üzerine Türkiye'de Avrupa'ya gitme potansiyelinde olan birçok futbolcu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Avrupa'da rahatlıkla oynayabilecek Kerem Aktürkoğlu ve 3-4 oyuncu var. Göreceksiniz, her yıl daha fazla oyuncu gidecek Avrupa'ya. Burada her şey çok hızlı oynanıyor. Kerem, doğal yetenek olarak çok donanımlı ama kendisini geliştirmesi gereken yönleri de var. Sezon öncesi kampında bunları çalışabiliriz kendisiyle. Mesela bek topu alınca, Kerem onun koridorunda yüzünü beke dönüyor. Yolu kapatıyor ve sırtını rakip kaleye dönmüş oluyor. Bazen doğal yetenekleri ve süratiyle buradan çıkabiliyor ama bekle farklı koridorlarda bulunmalı. Biri içerideyse, o dışarıda olmalı. O zaman daha fazla seçeneği olur. Elbette çok hızlı, bire birde, ikili mücadelede çok kaliteli." diye konuştu.

Uzun yıllar yanında çalıştığı Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın İstanbul hakkında kendisine, "İstanbul harika ötesi." dediğini belirten Torrent, "Benim bütün günüm burada, tesiste geçiyor. Sabah saat 8.00'den, bazen 21.00'e kadar çalışıyoruz. Dolayısıyla şehri daha göremedim. Ancak sokakta veya restorana gittiğimizde insanların olağanüstü sıcak yaklaşımları çok etkileyici." diyerek sözlerini tamamladı.