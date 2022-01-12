Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

AA / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı İspanyol Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan 59 yaşındaki çalıştırıcı, İspanya'nın Barselona kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün ve Özgür Kalelioğlu'nun karşıladığı Torrent, Galatasaray Kulübü ile uzun zamandır görüştüğünü ve Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Kariyeri

Torrent, kariyerinin büyük bölümünde vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan İspanyol teknik adam, haziran 2018'de ABD takımlarından New York City takımının başına geçti. Burada 60 resmi maçta görev alan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Torrent, Kasım 2019'da ABD temsilcisin ayrılmasından sonra Temmuz 2020'de Brezilya'nın Flamengo takımının başına geçti.

Burada da yaklaşık 3,5 ay çalışan 59 yaşındaki teknik direktör, 26 resmi karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

Domenec Torrent, yaklaşık 14 aydır herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

Domenec Torrent, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in uçağı İstanbul'a iniş yaptı

 Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık

AA / Murat Karadağ - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title