Domenec Torrent, Galatasaray'da işbaşı yaptı
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı.
Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra anlaşma sağlanan 59 yaşındaki teknik adam, dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.
Alınan bilgiye göre sabah kulüp başkanı Burak Elmas ve bazı yöneticilerle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Torrent, kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra tesisleri gezen Torrent, bazı notlar aldıktan sonra antrenman sahasında incelemelerde bulundu.
Ardından çıktığı ilk antrenmandan önce saha ortasında futbolculara bir toplantı yapan Domenec Torrent, ilk çalışmasını yaptırdı.
İdman boyunca futbolcularla yakından ilgilenen Torrent, yeni öğrencilerinin yapması gerekenleri ve onlardan istediklerini anlattı.
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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri