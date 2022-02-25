Domenec Torrent: Barcelona şu anda dünyanın çok formda olan takımlarından birisi

Torrent son olarak hafta sonu ligde oynayacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak da "Önümüzdeki maçta üç puan almamız lazım. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray Avrupa'nın önemli bir kulübü. Onun için normal olmayan bir durumdu. Ufak ufak geliştiriyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Mükemmeli arıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı..

Demirören Haber Ajansı - Spor