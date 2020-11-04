Dombrovskis: AB'de ekonomik toparlanma beklenenden yavaş
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Dombrovskis: AB'de ekonomik toparlanma beklenenden yavaş

04.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:43
Dombrovskis: AB'de ekonomik toparlanma beklenenden yavaş

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa ekonomisinin Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmasının, gelişmelere bağlı olarak, önceden beklendiğinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Avrupa ekonomisinin Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmasının, gelişmelere bağlı olarak, önceden beklendiğinden daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (Economic and Financial Affairs Council - ECOFIN) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dombrovskis, pandeminin ekonominin üzerinde çok büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekti ve Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönem yapacağı düzenleme ve alacağı önlemlerin toparlanma destekli olması gerekeceğini vurguladı.

Dombrovskis, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada da, AB'nin üye ülkelerde ekonomiyi desteklemek için yeni finansal düzenlemeler yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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