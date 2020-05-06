Dombrovski: AB'de sermaye piyasaları birliği oluşturmalı

Avrupa Komisyonu Yönetim Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, şirketlerin fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek için bir sermaye piyasası birliği oluşturulması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu Yönetim Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, şirketlerin fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek için bir sermaye piyasası birliği oluşturulması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Dombrovski, Komisyon'un öngörülerine göre, Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa Birliği borçlarının bu yıl sonunda yükseleceğini ve ekonominin yüzde 7.4 dolayında daralacağını vurguladı.

Dombrovski, bununla birlikte, AB üye ülkelerinin ortak hareket etmeleri durumunda bu daralmanın yüzde 6.0 düzeyine kadar çekilebileceğinin altını çizdi.Covid-19 pandemisi kaynaklı olumsuz etkilerinin ekonomi üzerinde ikinci yarıda oldukça büyük olacağına dikkat çeken Dombrovski, bun nedenle hem şirketlerin hem de çalışanların ulusal bazda ve birlik genelinde desteklemenin önemini koruyacağı uyarısı yaptı.

Twitter hesabından, "Her AB ülkesinin ekonomik toparlanması, çeşitli etkenlere bağlı olarak değişik olacak" mesajı da veren Dombrovski, "AB genelinde güçlü ve koordine edilen toparlanma planı" üzerinde uzlaşma çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA