Dombra'nın Mimarının Bestelediği AK Parti'nin Seçim Şarkısı Görücüye Çıktı
AK Parti'nin daha önceki seçimlerde kullandığı Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı görücüye çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı.
AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ 26 MAYIS'TA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.
31 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK
Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.