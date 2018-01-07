Domateste Rusya ile Eski Günlere Dönülmek İsteniyor

Rusya'nın kapattığı domates kapısının ardından 2017 yılında gerçekleştirdiği 50 bin tonluk domates alımı, Türk üreticileri tatmin etmedi. Daha önce 300 bin tona yakın domates ihracatın yaşandığı Antalya'da, üretici ile tüccar Rusya ile eski günlere dönmek istiyor.



Türkiye ile Rusya arasında 2015 yılı Kasım ayında Rus jetinin düşürülmesi sonrasında gerilen ilişkiler karşılıklı görüşmeler sonrasında eski günlerine dönmüştü. Tüm ürünlerde yasaklar bir bir kalkarken, domateste ise 2017 Aralık ayında 50 bin tonluk kısıtlı bir alım gerçekleştirilmişti. Kriz öncesi ise 300 bin ton üzerinde gerçekleşen domates ihracatı sonrası gelen 50 bin tonluk alım ise üretici kanadını sevindirmemiş, tepkilere de neden olmuştu. Yeni yıla yeni umutlarla giren üreticilerin şu anda tek temennisi ise özellikle domateste eski günlere dönmek. Üreticiler, kısıtlamanın kalkması halinde 2-2,5 liradan satılan domates fiyatının yükseleceğini umuyor.



"Domatesteki kısıtlama devam ediyor"



Daha önce yapılan ihracat rakamı ile mevcuttaki rakama bakınca kısıtlamanın devam ettiğini belirten Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, 50 bin tonu yeterli bulmadıklarını belirterek, "Rusya'ya biz ortalama yıllık 250-300 bin ton domates ihracatı yapıyorduk. Bu mevcut durum domateste hem miktar hem firma olarak kısıtlamanın devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik ticareti var. Turizmden enerjiye kadar. Çok alanda iş birliği yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Rusya'dan bir heyet bölgelerde incelemeler yaptı. Biz bu listenin bir miktar daha genişlemesini bekliyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Rusya'dan sadece ürünlerin standardını belirlemesini ama hangi firmanın ihracat yapmasını karışmamasını istedik. Bu yaklaşımımız devam ediyor. Şu an için domatesteki kısıtlama da devam ediyor" dedi.



"Beklentimiz kapıların açılması"



İhracatın olmayışının kendilerini sıkıntıya soktuğunu dile getiren üreticilerden Ramazan Durgun, 2017'nin son ayına göre domates fiyatında düşüş yaşandığını söyledi. İç piyasanın ürünü kaldıramadığına işaret eden Durgun, "2018'deki beklentim, Rusya'nın şu kapıları açması. Maliyetimiz de çok yüksek, mazot, ilaç olmuş bir dünya para. İstediğimiz rakamda domates satamıyoruz. Rusya'ya ihracat açılırsa satışlarımız daha sevimi olacak, çiftçimiz kazanacak" dedi.



"Çiftçi kazansın"



Bu yıl domates ekiminin az olduğuna dikkat çeken pazarlamacı Nurettin Ateş ise "Yeşillikte üretim fazlalığı var. İhracat olmadığında iç piyasada gitmiyor. Rusya domates kapısını açarsa 4-5 liraya domates yer millet, fiyat yükselir. Daha önce ihracatı açtığında hemen yükselmişti fiyat. Çiftçi her zaman kazanmıyor, çiftçi kazansın" temennisinde bulundu. - ANTALYA