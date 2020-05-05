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Domateste "Kara Şimşek" hastalığına dikkat

Domateste
05.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:05

Domates yetiştiriciliğinde sorun olan Domates Mildiyösü Hastalığı'na karşı (Kara Şimşek) yetkililer, önlem alınmazsa hastalığın salgın haline gelerek tarladaki tüm ürünleri etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Domates yetiştiriciliğinde sorun olan Domates Mildiyösü Hastalığı'na karşı (Kara Şimşek) yetkililer, önlem alınmazsa hastalığın salgın haline gelerek tarladaki tüm ürünleri etkileyebileceği uyarısında bulundu.

"Domates Mildiyösü" (Phytophthora İnfestans) hastalığı 19-22 santigrat derece sıcaklık ve yüzde 80 nemin üstünde olan koşullarda enfeksiyon yapmaya başladığı, yağışların yoğun olarak gerçekleşmeye başladığı ve hava sıcaklıklarının da uygun olmasının beklendiği bu günlerde epidemi riskinin bulunduğu belirtildi. Aydın'da sanayi ve sofralık çeşitlerin yetiştiriciliği açısından ekonomik değeri yüksek ürünlerden biri olan domateste verim kayıplarına neden olan en önemli hastalıklardan biri Domates Mildiyösü (Kara Şimşek) hastalığı olduğu açıklandı.

Domates Mildiyösü, şartlar oluştuğunda epidemi yaparak geniş alanlarda kısa sürede büyük zararlar verebiliyor. Hastalık etmeni dal, yaprak ve meyvede zarar yapıyor. Hastalıklı bitkilerin yaprakları üzerinde önce küçük, soluk, yeşil veya sarımsı lekeler beliriyor. Hastalık ilerledikçe lekelerin rengi kahverengi veya siyaha dönüşüyor. Uygun koşullarda hastalık yaprak saplarına, bitkinin gövde ve dallarına kadar ilerliyor. Nemli havalarda ve 16-22 santigrat derecelerde lekelerin alt yüzeylerinde beyaz ve kül rengi bir örtü meydana geliyor. Bunlar hastalık etmeninin yayılmasını sağlıyor. İleri safhalarda bu lekeler çürümeye neden oluyor. Meyvelerdeki lekeler yapraklardakine benzer ve domates kızardığı zaman yeşil bir çerçeve ile normal kırmızı kısımdan ayırt ediliyor. Bitkide hastalık ne kadar erken dönemde görülürse ürün kaybı da o nispette büyük olabilirken, hastalığın meyvelerde görülmesi, hem ürünün miktarını hem de ticari değerini düşürüyor. Epidemi yapma durumunda zarar yüzde yüze kadar yükselebiliyor.

Hastalığa karşı alınacak önlemler

Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, domates tarımının sabah ve akşam çiğ tutmayan alanlarda yapılması ifade edilerek, " Domates tarımının güneşe bakan tarlalarda yapılması ve sık dikimden kaçınılması gerektiği, hastalıklı bitki artıkları ve meyvelerin kesinlikle tarladan uzaklaştırılması gerekliliği, ayrıca hastalığın her yıl epidemi oluşturduğu yörelerde ise sırık domates yetiştiriciliği yapılması, sıraların hakim rüzgar yönünde olması gerekir. İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 16 santigrat derece ve orantılı nemin yüzde 80 olması halinde başlanması gerekir. Ancak en pratik yol, bölgedeki domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidiospor örtüsünün görülmesiyle başlanmasıdır. Mildiyö enfeksiyonları yaprakların altında olmaktadır. Bu nedenle ilaçlamalarda mutlaka yaprak alt yüzlerinde ve bitkinin her tarafında bir ilaç tabakası meydana getirilmelidir. İlaçlamadan sonra 24 saat içinde ilacı yıkayacak bir yağış olması durumunda ilaçlama tekrarlanmalıdır. Ancak ilaçlamalarda, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süresine mutlaka uyulmalı, zamanından önce hasat edilmemelidir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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