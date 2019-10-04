Domatesin kışlık ev salçasına zorlu yolculuğu

04.10.2019 13:36

Batman'daki tarlalarda zahmetle toplanan domateslerden kışlık salça yapılıyor.

Batman Çayı kenarındaki tarlalarda nisan ayı başlarında ekilen domatesler, hasat zamanının gelmesiyle işçiler tarafından toplanmaya başlandı.



Tarlalardan toplanan domatesler yine tarlalardaki gölgeliklerin altında yıkanarak kadınlar tarafından 3-4 parçaya ayrılarak çuvallara dolduruluyor.

Daha sonra ezilerek çıkarılan domates suyu odun ateşi üstündeki kazanlara boşaltılarak kaynatılıyor.



Kaynatılarak koyulaşan domates suyu, tepsilere konularak güneşte kurumaya bırakılıyor.



Kuruyan salça daha sonra pet ve cam kavanozlara konularak kış mevsimi için hazır hale getiriliyor.



Salça, kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor.

Batman Çayı kenarında 20 dönümlük alanda domates eken çiftçi Ramazan Kurt, hasat zamanının mevsimin sıcak dönemine denk gelmesinden dolayı sabah erken saatlerde domatesleri topladıklarını söyledi.



Toplanan domatesleri yıkadıktan sonra doğrayıp çuvallara doldurduklarını belirten Kurt, şöyle dedi:



Domatesleri salça için değerlendirdiklerini kaydeden Kurt, "Ev yapımı olduğu için fabrika salçalarından daha lezzetlidir. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok ve tamamen doğaldır." dedi.



Salçaların hem yemeklerde hem de kahvaltıda tüketildiğini dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"Salça yapımı gerçekten oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Ateşin önünde saatlerce oturup kazandaki domatesleri karıştırmak yorucu oluyor ama salçanın kıvama geldiğini gördükten sonra yorgunluğumuzu unutuyoruz. Odun ateşinde yapılan salçanın tadı fabrika salçalarından çok daha güzel."

Kaynak: AA