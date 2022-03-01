Domatesin fiyatı yarı yarıya düştü

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ihracattı olumsuz etkilemesi nedeniyle Simav Eynal domatesinin kilosunu yarı yarıya düşürdü.

Simav Eynal'dan aldıkları domatesi pazarda savaş öncesi 15 TL'den sattıklarını söyleyen İsmail Uymaz," Savaş nedeni ile Ukrayna ve Rusya ihracatı dururken, elde kalan sebze ve meyvelerin iç pazarda fiyatları düşüşe geçti. Sofralarımızın vazgeçilmesi Eynal domatesini şu an pazarda 7,5 TL'den satıyoruz. Temennimiz savaşın bir an önce sona ermesi" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi