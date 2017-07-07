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Domatesin Fiyatı 30 Kuruşa Düştü

Adana'da sıcaktan zarar görünce ekonomik değerini kaybeden domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü.

Domatesin Fiyatı 30 Kuruşa Düştü

Adana'da sıcaktan zarar görünce ekonomik değerini kaybeden domatesin fiyatı halde 30 kuruşa kadar düştü.

Kaynak: Dunya.com