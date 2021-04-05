Domatese alternatif örtü altı kavun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Domatese alternatif örtü altı kavun

İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Haberler | Güncel
Domatese alternatif örtü altı kavun

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı kavun hasadı başladı. Üreticinin beklentilerini karşılayan fiyatlar ise yüzleri güldürdü. Çiftçi Ayhan Eski, serada daha önce domates üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise domatese alternatif olarak kavun üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Silifke'de üretilen ve hasadına başlanan kavun, 13 liradan satılıyor. Çiftçi Ayhan Eski, serada daha önce domates üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise domatese alternatif olarak kavun üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bu yıl birkaç serada üretimi yaptıkları 3 dönümlük kavun serasından 30 ton ürün beklediklerini belirten Ayhan Eski, ürettikleri kavunların tüccarlar aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta komisyoncuların da sırada beklediğini ve kendi aralarında kavunları almak için yarıştıklarını kaydetti.

Bir kavunun ortalama 1,5 ila 4 kilo geldiğini vurgulayan Ayhan Eski, fiyatların da iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm çiftçilere serada kavun üretimi yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

Talebin lezzetli aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi olduğunu vurgulayan Eski, 'çitirex' cinsi kavunun birinci hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını, son hasadının ise haziran ayında yapılacağını kaydetti.

Domates kadar büyük dalları olan kavunun kaliteli olması için bir fidandan üç kavun alındığını anlatan Eski, kavunun biraz küçük olduğunu fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik olmadığını belirtti.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer ise yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 50 dönüm arazide dikimi yapılan kavundan 400 ton ürün beklediklerini, bunun 15 dönümünün örtü altında yetiştirildiğini kaydetti. - MERSİN

Domatese alternatif örtü altı kavun
Domatese alternatif örtü altı kavun
Domatese alternatif örtü altı kavun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Domatese alternatif örtü altı kavun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:05:40. #1.16#
title