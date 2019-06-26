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Devrilen tırdan detaylar

Esen Çayından detay

Tırdan dökülen domateslerden detay Antalya'da domates yüklü tır çaya devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çaya devrilen domates yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

Hacı Musa Demircili (50) idaresindeki 01 D 4479 plakalı domates yüklü tır, Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçesini birbirine bağlayan Kınık köprüsü mevkisinde Eşen Çayı'na devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA