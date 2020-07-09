Domates yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
09.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:22
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tayfun Karaman (34) idaresindeki 80 ABE 997 plakalı domates yüklü kamyonet Kırıkhan-Hassa kara yolu üzeri Saylak Mahalles'inde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi.
Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Karaman'ın tedavisi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kaynak: AA