Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonunun şoförü Selahattin Zeren (52) yaralandı. Kamyonun kasasındaki domatesler yol kenarına saçıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi, Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Selahattin Zeren yönetimindeki 16 LFH 16 plakalı kamyon, yoğun kar yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, kamyonun kasasındaki domatesler yol kenarına saçıldı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Sürücü Selahattin Zeren, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ