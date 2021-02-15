Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

15.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:11
Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonunun şoförü Selahattin Zeren (52) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonunun şoförü Selahattin Zeren (52) yaralandı. Kamyonun kasasındaki domatesler yol kenarına saçıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi, Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Selahattin Zeren yönetimindeki 16 LFH 16 plakalı kamyon, yoğun kar yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Sürücü yaralanırken, kamyonun kasasındaki domatesler yol kenarına saçıldı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Sürücü Selahattin Zeren, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı
Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Fatih Terim Osman Özköylü Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Domates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 11:13:03. #1.14#
title