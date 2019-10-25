Domates üreticisi fiyattan dertli

25.10.2019 09:40

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi kentlerinden Muğla'da, güz domatesinin 50 ila 60 kuruştan satılması üreticileri üzdü. Ortaca Sebze ve Meyve Halinde 50 ila 60 kuruş arasında değer bulan domatesin üreticileri bu fiyatlarla zarar ettiklerini belirterek yetkililerden yardım istediler.

İhracatçı firmaların raf ömrünün uzun olması nedeniyle tercih ettiği, iç ve dış piyasa için örtü altı üretimi yapılan bölgede güzlük ve baharlık yılda 80 bin ton domates yetiştiriliyor. Bölgede 20-25 bin ton güz domatesi üretimi yapıldığını aktaran Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, fiyatların bu sene üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. Domatesin üretim maliyetinin 1 buçuk lira olduğunu belirten Çöllü; "Domates maalesef bu sene bizi üzüyor, fiyatlar çok düşük. Alım çok zayıf. Çiftçi domatesi 1 buçuk liraya satarsa anca kurtarıyor. Şu anda 50-60 kuruş. Zararına çalışılıyor. Üretici bu sene zarar ederse önümüzdeki sene domates yapmayacak. Çiftçi yapmayınca büyükşehirlerimiz dahil tüketicilerimiz domates bulamayacak. Bunlara çözüm bulunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçinin ürün satabilme güvencesine sahip olmasının önemine değinen Çöllü; "Domatesin halde belli bir fiyatı olsun, satabilme güvencesi olsun. Halde çiftçiler traktörlerle dolanıyor, acaba 10 kuruş daha fazlaya satabilir miyim diye. Maliyeti 1 buçuk lira olan domatesi 50-60 kuruşa satmaya çalışıyorlar. Bu durum üreticiyi zarara uğratıyor. Bu sene yaptığı masrafı dahi alamayacak. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi üzmeyecek yeni kararlar alınmasını bekliyoruz." dedi.

"Masraflarımız ağır"

Domates üreticisi Halil Okka ise üretim masraflarının artmasından dert yandı. Çiftçinin üretim yapabilmesi için desteklenmesi gerektiğini söyleyen Okka, şunları kaydetti; "Domatesin maliyeti 1 buçuk lira ama şu anda 50-60 kuruş. Çiftçiyle ilgilenen yok. Çiftçi bitik durumda, destek yok. Masraflarımız ağır. Fidan, gübre, ilaçlar çok pahalı. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Domates düşüyor. Halde bekliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA