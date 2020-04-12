SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Domates üreticilerinin korona endişesi - Ekonomi
Erdemli, Mersin, Ekonomi

Domates üreticilerinin korona endişesi

Domates üreticilerinin korona endişesi Korona virüs dolayısıyla planlama yapamayan domates üreticileri endişeli Mersin'in Erdemli ilçesinde domates üreticileri korona virüs dolayısıyla gelecek ekim ve dikim sezonu için planlama yapamamaktan endişeli.

12.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:20
Domates üreticilerinin korona endişesi

Domates üreticilerinin korona endişesi

Korona virüs dolayısıyla planlama yapamayan domates üreticileri endişeli

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde domates üreticileri korona virüs dolayısıyla gelecek ekim ve dikim sezonu için planlama yapamamaktan endişeli. Üreticiler korona belasından biran önce kurtulmayı ve ihracatın başlamasını ümit ettiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Karakeşli Mahallesinde örtü altında domates yetiştiriciliği yapan Abdullah Keskin, "İşçi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz, o ayrı bir dert. İhracatın biran evvel açılması, yetkililerden ricamızdır. Yayla sezonumuz başlayacak, yeni dikim yapacağız ancak sonunu bilemiyoruz" dedi.

"Bazı firmalar fide siparişi bile almıyor"

Geleceğe dair planlama yapamadıklarını da aktaran Keskin, "Hiçbir planlamamız yok, fide siparişi bile veremiyoruz. Fide siparişi almıyorlar. Fide yetiştiren bazı firmalar siparişleri kabul etmiyor. Herhangi bir planlama da yapamıyoruz, çünkü önümüzü göremiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise ilçede ikinci ekim denilen yazlık domates hasadına başlandığını söyledi. Şahin, "Çiftçilerimizin temennisi ve talebi domates ihracatının önünün açılması. Domates bilindiği gibi sofraların vazgeçilmezi. Ancak tüketimin azlığından dolayı çiftçilerimiz bundan çok büyük etkilendi. Korona virüs biran önce biter, ihracatta açılır ve üretici emeğinin karışılığını alır diyorum" şeklinde konuştu.

İlçedeki sebze meyve halinde ise domates fiyatları 2 lira ile 2.5 lira seviyesinde seyrediyor.

Domates üreticilerinin korona endişesi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Ekonomi
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
'Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek' iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
İbrahim Kalın, 'Türkiye IMF ile anlaştı' iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı Ekonomi
Türkiye ilk çeyrekte 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı Ekonomi
Fırıncılar, normalde bir günde sattığı ekmeği iki saatte sattı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Esra Balamir Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Dorukhan Toköz Radamel Falcao Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Domates üreticilerinin korona endişesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 15:13:02. #1.14#
title