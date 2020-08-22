Domates tarlasında 5 yıldır mücadele ettiği kanseri yendi
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Domates tarlasında 5 yıldır mücadele ettiği kanseri yendi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 25 yıldır domates yetiştiren Nefise Toprak, 5 senedir mücadele ettiği göğüs kanserini yendi.

Domates tarlasında 5 yıldır mücadele ettiği kanseri yendi
22.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:04

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 25 yıldır domates yetiştiren Nefise Toprak, 5 senedir mücadele ettiği göğüs kanserini yendi. Toprakla uğraşırken hastalığını hatırlamadığını belirten Toprak, kanserle mücadele eden herkese tarımla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde eşiyle beraber tarımla uğraşan 55 yaşındaki Nefise Toprak, 5 yıldır mücadele ettiği göğüs kanserini yenmeyi başardı. 3 çocuk annesi Toprak, mücadelesiyle herkese örnek oldu. Hastalığının en ağır evrelerinde bile tarlasından uzak kalmayan Toprak, tarlasıyla ilgilendiğinde hastalığının aklına gelmediğini kaydetti. Kendin topla konseptli domates tarlasında Ayaş'ın en meşhur lezzetini tanıtan Toprak, tarlasının şifahanesi olduğunu söyledi.

"Herkes köye dönmesini tavsiye ederim"

Kanser hastalarının mücadelesinde inatçı olmaları gerektiğini ifade eden Nefise Toprak, "Beş senedir göğüs kanseri ile mücadele ettim, hastane hastane dolaştım. Çok mutluyum burada uğraşmak bana iyi geliyor. Domates yiyorum, kendi yetiştirdiğim karpuzlardan yiyorum. Hastalığımı unutuyorum. İnsanlar mücadele etsin. Siz burada kendinizi kaybediyorsunuz. Toprakla uğraşırken aklınıza başka bişey gelmiyorlar. Doktorlarım sen köye git diyorlar, iyi oldum, mücadelemi kazandım inşallah. Herkes köye dönmesini tavsiye ederim. Korona virüsle birlikte toprakla uğraşanlar da çoğaldı. Mesela bir karpuz kesiyorsun 10 kişiye dağıtıyorsun, o seni mutlu ediyor" dedi.

Neşesiyle de etrafında çok sevilen Toprak, "Hasta oluyorum evde buraya geliyorum hiçbir şeyim kalmıyor. Çocuklarım geliyor, yorma kendini diyor. Herkes toprakla uğraşsın. Uğraş iyi geliyor insana. Çok iyiyim Allah'a şükür. Kontrollerim devam ediyor. Hastalıklara da tutunmazsak inşallah iyiyiz. Burası bizim evimiz gibi. Gelenler de kendileri toplayıp aldığı için çok memnun. Sadece bize şifa olmuyor onlar için de bir şifa kaynağı aslında. Çocuklarım geliyor hafta sonu. Biz gibi değiller onlar daha çok bilgisayarcı, telefoncu. Biz akşama kadar elimize telefon almayız. Aklımıza hiç gelmiyor. Gelenlerle konuşuyoruz, kendi kendimizi iyileştiriyoruz. Akşam olduğunu bile bilemiyoruz bazen" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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