Domates tarlada 1, markette 5 lira
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Domates tarlada 1, markette 5 lira

Domates tarlada 1, markette 5 lira
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat'ta domatesin kilosu tarlada 1 TL, markette 5 TL'den alıcı buluyor.

Tokat'ta domatesin kilosu tarlada 1 TL, markette 5 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminde verimli arazilere sahip olan Tokat Kazova bölgesinde domates hasadı sürüyor. Güryıldız köyünde sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlada çalışan mevsimlik işçiler gün boyunca domates topluyor. Yaklaşık iki hafta önce tarlada kilosu 1,5 TL'den sezonu açan domates, üretiminin artması ile 1 TL'ye düştü. Marketlerde ise domatesin kilosu 5 TL'den satılıyor. İç piyasada ürünün bollaşması ve ihracat olmamasından dolayı fiyatların düşmesinden yakınan çiftçiler, maliyetlerini karşılayamadıklarından kaydetti. Yaklaşık 400 dönümlük arazisinde sebze yetiştiriciliği yapan Yahya Özer, "Domateste durum vahim. Fiyatlar çok düşük. Aldığın pahalı, sattığın ucuz. Geçen sene 110 lira olan gübre bu sene 250 lira. Yer domatesinin bana maliyeti 1 lira, satıyorum 1 lira. O nedene Kazova'da domates ekimi yapan azaldı. Genelde mısır, pancar ekimi yapılmaya başladı" dedi.

Üretici değil, satıcı kazanıyor

İhracat olmaması nedeni ile fiyatların düşük olduğunu beliren Özer, üreticinin değil satıcının kazandığını ifade ederek, "Bunun eziyetini, ceremesini çeken benim. Satıcı benden rahat. Domates üretimi yapan azaldı. Üretim yapanla neredeyse alay ediyorlar. Oysaki bu işten ekmek kazananlar var" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Domates tarlada 1, markette 5 lira
Domates tarlada 1, markette 5 lira
Domates tarlada 1, markette 5 lira
Domates tarlada 1, markette 5 lira
Domates tarlada 1, markette 5 lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Domates tarlada 1, markette 5 lira - Haberler Ekonomi
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