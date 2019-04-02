Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı

Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.

Domates Serasında Kenevir Yetiştiren Çift Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde domates serasında kenevir yetiştirdiği tespit edilen çift gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Güzelköy Mahallesi'nde domates serasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.K. ile eşi C.K. seranın içerisinde kenevirin bakımını yaparken suçüstü yakalandı.

Yapılan kontrollerde serada 537 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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