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Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı

Türkiye'den haziranda yapılan domates salçası ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

Domates salçasında haziran ayı ihracatı 3 kat arttı
10.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:03

Türkiye'den haziranda yapılan domates salçası ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın 6 aylık ihracatında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 35,2'lik artış görüldü.

Geçen senenin ilk yarısında 57 milyon 356 bin dolar olan sektörün dış satımı, 2020'nin aynı periyodunda 77 milyon 569 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracat artışında haziran ayı rakamları dikkati çekti. 2019'un haziranında 2 milyon 212 bin dolar olan salça ihracatı, yaklaşık 3 kat artışla bu yıl aynı dönemde 6 milyon 223 bin dolar oldu.

Geçen ay en fazla ihracat Irak'a yapıldı. Bu ülkeye dış satım Haziran 2019'a kıyasla 709 bin dolardan, 3 milyon 130 bin dolara yükseldi.

Irak'a haziranda yapılan ihracat toplam dış satımın yüzde 50,3'ünü oluşturdu.

Almanya'ya yüzde 388, Kanada'ya yüzde 568'lik ihracat artışı

Salça ihracatçılarının önemli pazarlarından Almanya'ya ihracatta da ciddi artış kaydedildi. Geçen yıl haziranda 177 bin dolarlık ürün gönderilen Almanya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 388 artışla 865 dolarlık salça ihraç edildi.

İhracat sıralamasında üçüncü sırada yer alan Libya'ya geçen ay 405 bin dolarlık ürün gönderildi, Suudi Arabistan'a dış satım yüzde 294,3 artışla 82 bin dolardan 323 bin dolara çıktı.

ABD'ye ihracat da yüzde 406 artışla 45 bin dolardan, 230 bin dolara ulaştı. Sektörün en fazla ihracat artışı yaşadığı ülkelerden biri ise Kanada oldu. Bu ülkeye haziranda yapılan dış satım yüzde 568,7 artışla 13 bin dolardan, 87 bin dolara çıktı.

Geçen ay İsveç ve Gürcistan'a ihracatta da yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Kaynak: AA

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