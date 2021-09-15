DOMATES PAZARI HALKIMIZIN HİZMETİNDE! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOMATES PAZARI HALKIMIZIN HİZMETİNDE!

Habermetre - Haberler | Toplum
DOMATES PAZARI HALKIMIZIN HİZMETİNDE!

Kırşehir Belediyesi daha önce yollarda ve kaldırımlarda satış yapan esnafımızı rahatlatacak bir uygulamaya daha imza attı!

Kırşehir Belediyesi daha önce yollarda ve kaldırımlarda satış yapan esnafımızı rahatlatacak bir uygulamaya daha imza attı! Belediyemiz tarafından Kırşehir halkının ve Pazar esnafının alış verişini daha rahat ve hijyenik bir ortamda rahatlıkla yapabilmeleri için Pazaryeri ve çevresindeki düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri günden beri halkın beklenti ve istekleri doğrultusunda bir dizi uygulama başlattıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu: "Kırşehirli hemşehrilerimiz ile Pazar esnafımızın daha rahat ve daha sağlıklı bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için Pazaryeri yanında bulunan bir alanı özellikle sonbahar mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte Domates biber satıcısı esnafımıza tahsis ettik. Kırşehirli hemşehrilerimizin salçalık domates ve biber temini noktasında daha önce yollarda ve kaldırımlarda satışı yapılan bu ürünleri Pazar esnafımızın da işlerini kolaylaştıracak şekilde uygun bir alana taşıdık. Tahsis ettiğimiz alanda su ve elektrik gibi ihtiyaçları da temin ederek uygun bir ortam oluşturduk. Daha önce trafik sorununun da olduğunu dikkate alarak hemşehrilerimizin hem kolay ulaşımını sağladık hem de bölgedeki trafik sıkıntısını çözümlemiş olduk. Açılan yeni alanın Kırşehirli hemşehrilerimize ve Pazar esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Kylie Jenner Vildan Atasever Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Mergim Berisha Güzel Sözler Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Hamid Karzai Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DOMATES PAZARI HALKIMIZIN HİZMETİNDE! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:11:11. #1.12#