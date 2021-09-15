DOMATES PAZARI HALKIMIZIN HİZMETİNDE!

Kırşehir Belediyesi daha önce yollarda ve kaldırımlarda satış yapan esnafımızı rahatlatacak bir uygulamaya daha imza attı! Belediyemiz tarafından Kırşehir halkının ve Pazar esnafının alış verişini daha rahat ve hijyenik bir ortamda rahatlıkla yapabilmeleri için Pazaryeri ve çevresindeki düzenlemelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, göreve geldikleri günden beri halkın beklenti ve istekleri doğrultusunda bir dizi uygulama başlattıklarını ifade ederek şu açıklamada bulundu: "Kırşehirli hemşehrilerimiz ile Pazar esnafımızın daha rahat ve daha sağlıklı bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için Pazaryeri yanında bulunan bir alanı özellikle sonbahar mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte Domates biber satıcısı esnafımıza tahsis ettik. Kırşehirli hemşehrilerimizin salçalık domates ve biber temini noktasında daha önce yollarda ve kaldırımlarda satışı yapılan bu ürünleri Pazar esnafımızın da işlerini kolaylaştıracak şekilde uygun bir alana taşıdık. Tahsis ettiğimiz alanda su ve elektrik gibi ihtiyaçları da temin ederek uygun bir ortam oluşturduk. Daha önce trafik sorununun da olduğunu dikkate alarak hemşehrilerimizin hem kolay ulaşımını sağladık hem de bölgedeki trafik sıkıntısını çözümlemiş olduk. Açılan yeni alanın Kırşehirli hemşehrilerimize ve Pazar esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. "

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