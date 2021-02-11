Domates meyve mi sebze mi?

Sosyal medyada sık sık gündem olan domates meyve mi sebze mi, sorusunu yanıtı merak ediliyor. Peki, domates meyve mi sebze mi? İşte merak edilen sorunun yanıtları!

Meyve sebzelerle ilgili farklı konular araştırılırken en çok dikkat çeken konuların başında domates meyve mi sebze mi,sorusu geliyor. Peki, domates meyve mi sebze mi?

DOMATES MEYVE Mİ SEBZE Mİ?

Bilim insanları birçok kişinin sebze olduğunu düşündüğü domatesin bir meyve olduğunu belirtiyor. Domates içerisinde çekirdek barındırdığı için teknik olarak bir meyvedir.

SEBZE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BAZI MEYVELER

Domates

Kabak

Bal kabağı

Biber

Zeytin

Salatalık

Taze fasulye

Patlıcan