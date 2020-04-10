Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı
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Türkiye, Güncel

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 10 artarak 126 milyon 257 bin dolara çıktı.

10.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

Türkiye'den ocak-mart döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 10 artarak 126 milyon 257 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 56 ülkeye yaptığı domates ihracatında 304 milyon 513 bin dolarlık gelir elde edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 114 milyon 645 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu yılın aynı döneminde ise 45 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 10 artırarak 126 milyon 257 bin dolar gelir elde etti.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında ise Rusya geldi.

Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk üç ayında 41 milyon 665 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 18 milyon 464 bin dolarla Romanya ve 13 milyon 714 bin dolarla Ukrayna izledi.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates ihracatında ilk 3 ayda yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Yanmaz, domates üretiminin geçen seneye oranla daha verimli geçtiğini belirterek, bunun da sektöre olumlu yansıyacağını vurguladı.

Dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'daki işletmelerin işçi bulamama sorunuyla karşı karşıya kalacağını ifade eden Yanmaz, "Avrupa genelde nisan ayıyla birlikte kotayı yükseltip domates ihracatının önüne engel koyuyordu ama görebildiğimiz kadarıyla bu yıl ihracat kapısının devam edebileceğini düşünüyoruz. İhracatın önümüzdeki 2 aylık dönemde daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

Yanmaz, örtü artı ürünlerin mayıs ayında piyasaya girmesiyle üretim fazlası oluşacağını belirterek, bu nedenle Türkiye'deki sebze ve meyve fiyatlarında bir düşüş yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç da bu yıl üretimlerinin iyi olduğunu söyledi.

Domates üretiminde yüksek rekolte aldıklarını aktaran Kılıç, "Bu sene domates üretiminde tonajda yüzde 25'e yakın bir artış yaşadık. Burada ürettiğimiz domates Rusya, Romanya ve Irak'a gidiyor. Geçen yıla göre bu sene hem ürünümüz fazla hem de ihracatımız iyi. İnşallah böyle de devam eder. İş yerimizde çalışanları da koronavirüsten korumak için gerekli tedbirleri aldık, sosyal mesafeyi de koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı

Kaynak: AA

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Domates ihracatı ilk çeyrekte yüzde 10 arttı
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