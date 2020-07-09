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Domates ihracatı 2020'nin ilk yarısında yüzde 8 arttı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 192 milyon 955 bin dolara çıktı.

Domates ihracatı 2020'nin ilk yarısında yüzde 8 arttı
09.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:58

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 192 milyon 955 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 56 ülkeye yaptığı domates ihracatından 304 milyon 513 bin dolarlık gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 178 milyon 255 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu senenin aynı döneminde ise 46 ülkeye domates gönderip, ihracatını değerde yüzde 8 artırarak 192 milyon 955 bin dolara yükseltti.

En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında ise Rusya geldi.

Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk altı ayında 50 milyon 641 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 31 milyon 430 bin dolarla Romanya ve 30 milyon 131 bin dolarla Ukrayna izledi.

En çok domates ihracatının yapıldığı şehir ise 76 milyon 103 bin dolarla Antalya olurken, bu kenti 35 bin 835 dolarla Hatay ve 20 milyon 507 bin dolarla İzmir takip etti.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatında ilk çeyrekte yaşanan artışın yılın ilk yarısında da devam etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Kışlık üretim yapan işletmelerin haziran ayı sonunda üretimlerini sonlandırdığını ve yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Yanmaz, "Bu yıl geçen yıla göre hem ihracat hem verim hem de fiyat açısından çok iyiydi, üreticilerimiz rahatladı. Geçen yıl kötü bir yıl geçirdik, bu yıl hastalık görülmeyen işletmelerde karlılıklar da beklenen düzeyde oluştu. Üreticimiz genel olarak bu dönemden çok memnun kaldılar, bereketli bir sezon geçirdik." dedi.

Yanmaz, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tarım çalışanlarının büyük emek verdiklerini ifade ederek, zor şartlarda bile üretime ara vermeyen çiftçilerin alkışlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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