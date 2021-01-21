Domates ihracatçısını Rusya'nın kotayı artırması sevindirdi
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Domates ihracatçısını Rusya'nın kotayı artırması sevindirdi

21.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:20
Domates ihracatçısını Rusya'nın kotayı artırması sevindirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesinin sevindirici olduğunu bildirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal edilen domates kotasını 50 bin ton artırarak 250 bin tona yükseltmesinin sevindirici olduğunu bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Türkiye'nin 2020'de domates ihracatı yüzde 3 artarak 313 milyon 405 bin dolara çıkarken, en fazla domates ihracatının gerçekleştirildiği ülke Rusya'ya domates satışı, 2019'a göre yüzde 28 düşüşle, 82 milyon 29 bin dolardan 62 milyon 217 bin dolara geriledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Rusya'nın Türkiye uyguladığı domates kotasının 250 bin tona çıktığı yönündeki açıklamasının ihracatçıları sevindirdiğini aktardı.

Emeği geçen bakanlıklara teşekkür eden Uçak, yoğun diplomasi trafiği sonucu, sorunun büyümeden orta vadede çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Uçak, "Ancak ihracatçılar olarak başından beri söylediğimiz noktadayız. Bu kota tamamen kalkmalı. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini, konuya ilişkin kararnamenin onay sürecinin tamamlandığını ve yayımlandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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