Domates ihracatçısı Rusya pazarındaki potansiyeli kullanmak istiyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ihracat kotasını 50 bin ton artırmasıyla bu yılı 100 bin tonun biraz üzerinde ihracatla kapatabileceklerini, kotanın tamamen kaldırılması halinde ise bu pazarda 200 bin tonluk...

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı domates ihracat kotasını 50 bin ton artırmasıyla bu yılı 100 bin tonun biraz üzerinde ihracatla kapatabileceklerini, kotanın tamamen kaldırılması halinde ise bu pazarda 200 bin tonluk potansiyeli kullanabileceklerini bildirdi.

Uçak, AA muhabirine, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığının Türkiye'den domates ithalatı için 50 bin tonluk kota daha açtığını, bu durumun kotanın kaldırılmasını isteyen Türk domates ihracatçıları tarafından buruk bir sevinçle karşılandığını söyledi.

Kotanın yıllık değil kümülatif olarak uygulandığını, uygulanmaya başlandığı 2017'den bu yana ellişer bin ton artışlar yapıldığını ve son açıklananla birlikte toplam 300 bin tonluk bir ihracata imkan sağlandığını aktaran Uçak, kota uygulamasının Türkiye'nin Rusya'ya domates ihracatındaki hızını kestiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 2021 Ocak - Mayıs dönemindeki taze domates ihracatının yüzde 11'lik artışla 182,5 milyon dolardan 202 milyon dolara yükseldiğini bildiren Uçak, şunları kaydetti:

"Domates ihracatımız toplamda artarken en büyük ihraç pazarımız Rusya'da yüzde 8'lik azalışla 50,5 milyon dolardan 46,6 milyon dolara geriledi. Bu düşüşte ana etken kota uygulaması. Türk domatesini Rus halkı seviyor ve istiyor. 2021 yılı Ocak ayında artırılan 50 bin ton kotayı 3 ayda doldurduk. Rusya'nın Türkiye'den domates ithalat kotasını 50 bin ton daha artırması olumlu, yıllık domates ihracatımızın 100 bin tonu geçeceğini söyleyebiliriz. Ancak kota kaldırıldığı takdirde bu pazara 200 bin tonun üzerinde domates ihraç edebilecek konumdayız. Talebimiz bu kota uygulamasına son verilmesi." diye konuştu.

"Kota öncesi pazarın yüzde 80'in Türk ihracatçısındaydı"

Domates ihracatçısı Remzi Oruç da Rusya'nın diğer pazarlara göre yaş meyve sebzede açık ara lider olduğunu, bu pazarın tüketim miktarı ve fiyat açısından diğerlerine göre avantajlarının olduğunu söyledi.

Rusya'nın diğer ülkelerden de domates ithal ettiğini ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Fas, Mısır ve diğer Akdeniz ülkelerinde de meyve sebze alıyorlar. Bu kota sadece Türkiye'ye uygulanıyor. Kota olmadan önce pazarın yüzde 80'i Türk ihracatçılarının elindeydi. Şimdi ise bu rakam yüzde 30'lara kadar geriledi. Eğer kota tamamen kalkarsa biz Rusya'da açık ara lider oluruz. Hem kalite hem de fiyat anlamında rakiplerimize göre çok çok öndeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz