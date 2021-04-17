DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da üzerinde tarım ilacı ve domates fidesi yüklü olan kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı.

ANTALYA'da üzerinde tarım ilacı ve domates fidesi yüklü olan kamyonette seyir halindeyken yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında kamyonetin büyük bir bölümü yanarken, fideler ve ilaçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antalya- Kemer Karayolu Topcam Mevkii'nde meydana geldi. Kamyonetine tarım ilacı ve domates fidesi yükleyen Tayfun Anlı, Kemer istikametine gittiği sırada aracın motor kısmından alev çıkmaya başladı. Alevler kısa süre içinde büyüyüp, kamyonetin her yerini sarınca, kamyonetini yol kenarına park etti. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan inen Anlı, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyoneti kısa süre içinde söndürdü.

Kamyonetten diğer sürücülerin yardımı ile çıktığını belirten Tayfun Anlı, "Yakıt alıp çıktım. Bir anda her yerden alevler çıkmaya başladı. Gözümün önünde yanıp, gitti. Üzerinde bulunan tarım ilacı ve domates fideleri vardı. Yapacak bir şey yok" dedi.

DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI
DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI
DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI
DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DOMATES FİDESİ VE İLAÇ YÜKLÜ KAMYONET YANDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:56:01. #1.16#

title