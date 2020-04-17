Domates fideleri toprakla buluştu, üreticiler sezondan umutlu 19) tedbirlerine uygun olarak çalışan çiftçiler, sezonun hayırlı olmasını diledi.

19) tedbirlerine uygun olarak çalışan çiftçiler, sezonun hayırlı olmasını diledi.

Her mevsim sofraların değişilmez lezzetleri arasında yer alan domates için çiftçiler yoğun mesaiye başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde de üreticiler, domates fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Domates üretimi yapılacak tarlalarda Nisan ayının ilk haftalarında başlayan toprak hazırlığının ardından tarlalarda ekime başlayan çiftçiler, korona virüs tedbirlerine de uygun olarak çalışıyor. Maske kullanıp, aralarında sosyal mesafe bırakan çiftçiler, bereketli bir sezon diledi. Çiftçileri tarlada ziyaret eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, korona virüs tedbirleri kapsamında çiftçilere maske dağıttı. Tarlada domates fidesi dikimine başladıklarını belirten üretici Cevriye Çetin, Nisan sonuna kadar dikimin devam edeceğini belirterek, Ağustos ayında hasadına başlayacaklarını söyledi.

10 dönüm alanda ekim yaptıklarını belirten bir diğer üretici Alev Türetken ise sezonun iyi geçmesini diledi. Bu sene korona virüs çıktı. Bakalım sene sonunda bunun sonucu nasıl olur. Üzüm bağlarımız da var. Bir yandan da onu düşünüyoruz. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

"Dünya ülkeleri bizden alışveriş yapmak zorunda"

Nisan ayında başlamış olan domates ve mısır ekimlerini devam ettiğini vurgulayan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Öyle zor şartlarda bu ekimi yapıyorlar ki sulama bile 3-4 kilometre mesafeden sondajla su çekerek sağlanıyor. Korona virüsü olmasına rağmen çiftçimiz şu anda tam hızıyla ekimini sürdürüyor. 'Biz ekmezsek dünya aç kalır' Böyle bir sloganımız var. Biz ekmek zorundayız. Geçen yıl dilmelik domates 75 kuruş civarındaydı, salçalık ise 60 kuruş bandındaydı. Bunların tamamı ihracata gidiyordu. Dilmeliklerin yüzde 80'ni ihracattı. Kuruduktan sonra dilmeliğin fiyatı da 14 lira civarındaydı. Bu yıl şartlar ağırlaşıyor. İşçi sıkıntımız ve emeğimiz çok. O yüzden ben fiyatların daha yüksek olmasını bekliyorum. Dünyaya baktığımızda ürün bakımından en kaliteli ve düzgün ürün ülkemizde yetişiyor. Biz de hükümetimizin almış olduğu kararlar sayesinde çiftçimiz işini yapmaya devam ediyor. Bu virüsün en az görüldüğü ülkelerden biriyiz. Dünya ülkeleri bizden alışveriş yapmak zorunda. Biz üreteceğiz, bunu ihracata katacağız. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. İnşallah hayırlısı olur. Ben buradan dünya ülkelerine sesleniyorum. Türkiye'den gelen mahsulleri rahat rahat tüketebilirler. Domates hasadımız da Temmuz ayı ortalarında başlar diye tahmin ediyoruz. Valiliğimiz tarafından yayınlanan genelge ile ilçe tarım müdürlüklerimiz ve kaymakamlarımız, mahalle muhtarları ve dayıbaşlarıyla gerekli görüşmelerini yaptılar. Dışarıdan gelen işçilerin de kendi bölgelerindeki valiliklere müracaat ettikten sonra rahatlıkla bölgemize gelebileceklerini ifade ettiler. Bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Zaten bu konunun başka bir alternatifi yok. Cumartesi-Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden, bize böyle bir güzellik, kolaylık sağladığı için. Çünkü bizim tam araziye çıkma zamanımız geldi. Çiftçi 4 ay boyunca kış sezonunda istirahata çekilmişti. Nisan ayından itibaren çiftçi her yerde emeğini vermek zorunda. Bu ürünler yetişmezse aç kalırız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA