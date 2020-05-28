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Domates, boncuk portakal ve karpuz da çöl sıcaklarının kurbanı oldu

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, turizm kenti Antalya'da 15 – 20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık yükselmelerinin, narenciye sektöründe yüzde 80 hasara yol açtığını söyledi.

Domates, boncuk portakal ve karpuz da çöl sıcaklarının kurbanı oldu
28.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:27

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, turizm kenti Antalya'da 15 – 20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık yükselmelerinin, narenciye sektöründe yüzde 80 hasara yol açtığını söyledi. Alp, "Bu sıcaklık, 'boncuk' diye tabir ettiğimiz portakal narenciyemiz, maalesef bu güneşe dayanamadı. Yüzde 80 narenciye ağacımızda kaybımız var. Bu durum da önümüzdeki yıl narenciye üzerinde sıkıntıların olacağını gösteriyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta 14 Mayıs'ta Türkiye'de etkisini gösteren Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımı, Antalya'da hava sıcaklığını 43 dereceye kadar çıkarmıştı. Yaklaşık 1 hafta sıcak havanın hakim olduğu turizm kentinde, kentteki nem oranı yüzde 12, deniz suyu ise 25 dereceye ulaşmıştı.

"Narenciyede yüzde 80 kayıp var"

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, sıcaklıktan en çok etkilenen sektörün narenciye olduğunu söyleyerek, "Sadece Antalya'da sıkıntı yaşanmadı. Sadece bizde değil, Adana'da, Muğla'da da etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta gölgede bile sıcaklık 41.9 dereceye ulaştı. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu sıcaklık en son 90 yıl önce görülmüş. Bu sıcaklık, 'boncuk' diye tabir ettiğimiz portakal narenciyemiz, maalesef bu güneşe dayanamadı. Yüzde 80 narenciye ağacımızda kaybımız var. Bu durum da önümüzdeki yıl narenciye üzerinde sıkıntıların olacağını gösteriyor. Şu aşamada narenciyede hasar tespitine yeni girildi" dedi.

Güneş ışınlarının yükselmesinin, sektörde büyük hasarlara yol açtığını kaydeden Alp, kapalı domates yetiştiricilerinin de zararı olduğunu belirtti.

"Fiyatlara da yansıdı"

Alp, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşandı. Domates ve biber fiyatlarında düşüş var. Serada domatesler eridi. Domatesin dengeli erimesi varken, birden güneşten dolayı erimesi piyasada sıkıntı oluşturdu. Domatesin fiyatı 1.20 kuruş ile 2.20 kuruş arasında değişiyor" diye konuştu.

"Karpuzun pazar payını düşürdü"

Yaz meyvesi olan karpuzun da etkilendiğini belirten Nazif Alp, "Karpuzda da hasara yol açtı. Yüksek sıcaklık karpuzun dış kabuğunda yanma yaptı ve Pazar payını ister istemez düşürdü" ifadelerini kullandı.

"Borçlarımızın faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz"

Tarıma devlet desteği beklediklerini vurgulayan Başkan Alp, "Sıcaklık nedeniyle narenciyedeki hasarı atlatmak için ürünleri satmak gerekir. Ama maalesef ürünler etkilendiği için satılamayacak ve çiftçimiz borçlarıyla kalacak. Devletimizden borçlarımızın faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Bu bizim için can suyu olur. Borçlarımızın ertelenerek, bundan sonraki süreçte destek bekliyoruz. Aynı zamanda sıcaklıktan etkilenen tarım mahsullerinin de TARSİM kapsamına alınmasını talep ediyoruz" sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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